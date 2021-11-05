فرنسا تعلن احتجازها سفينة جزائرية

2021-11-05 / 9:46 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس مركز “بريست” لسلامة السفن في فرنسا، رينيه كيريبيل، احتجاز سفينة حاويات مملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية.

وأوضح كيريبيل، أن سفينة الحاويات “الساورة” محتجزة منذ يوم الجمعة في ميناء بريست غرب فرنسا، لعدم دفع مالكها أجور بحارتها منذ ثلاثة أشهر.

وقال إن “الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكون من 22 شخصا، جميعهم من الجنسية الجزائرية”، موضحا أن “السفينة محتجزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري”.

وأضاف إن “كبائن سطح السفينة ليست في حالة مقبولة وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد”.

يذكر أن “الساورة”، هي سفينة حاويات صنعت في 2012، ويبلغ طولها 120 مترا، وأبحرت من الجزائر العاصمة متجهة إلى أنتويرب.

ولن تتمكن السفينة من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقة وتصلح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها.

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