الصحراء المغربية: اتحاد جزر القمر يجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي
جدد اتحاد جزر القمر التأكيد على دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل توافقي “مقبول ويتمتع بالمشروعية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد السفير نائب الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة ، أحمد عبد الله ، في كلمة له اليوم الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن بلاده لا تزال “مقتنعة” بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي “الحل التوافقي المقبول والمشروع” لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح أن هذا المخطط “لا يأخذ فقط في الاعتبار خصوصيات المنطقة ويراعي منطق التوافق من خلال الاستجابة لأرقى المعايير الدولية في ما يتعلق بنقل السلطات إلى السكان المحليين، ولكنه يتماشى أيضا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.
وبعد أن رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ، ستيفان دي ميستورا ، أشاد الدبلوماسي القٌمُري بمسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و “البوليساريو” بغية التوصل إلى حل “واقعي وعملي ودائم وتوافقي” لهذا النزاع الإقليمي.
كما سلط الضوء على التنمية الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية من خلال الاستثمارات “الجديرة بالثناء” التي تقوم بها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وقال إن الأمر يتعلق بنموذج ” مكن ، من بين أمور أخرى ، من تمكين ساكنة الصحراء المغربية ورفع مؤشرات التنمية البشرية” ، مشيرا إلى أن فتح تمثيليات قنصلية في الصحراء المغربية يشكل ” تجسيدا ملموسا” لهذه السياسة.
وأضاف الدبلوماسي أن هذا “الزخم الدينامي” مكن أيضا من الانخراط بشكل أفضل في مكافحة جائحة كوفيد-19 في الصحراء المغربية ، مشيرا إلى أن المغرب وفر ولوجا واسعا للساكنة إلى اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19.
كما أشاد بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية مؤخرا، والتي عرفت نسبة مشاركة تجاوزت 66 في المائة في الأقاليم الجنوبية. مشيرا إلى أن هذه الانتخابات، التي تعد “دليلا” على الدينامية الديمقراطية في المنطقة، جرت في “جو ديمقراطي وحر وشفاف ولم تشهد أي حوادث، كما أكد ذلك جميع الملاحظين على المستويين الوطني والدولي”.
وسجل الديبلوماسي أن مشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في الندوات الإقليمية للجنة الـ24، بما في ذلك تلك التي عقدت في غشت الماضي، وكذا في اجتماعات اللجنة الخاصة وفي الموائد المستديرة بجنيف، “تبرز الطابع الشمولي للعملية الديمقراطية الجارية”.
وتابع في نفس السياق أن تعزيز دور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة يمثل “تقدما دالا” نحو تحقيق الأمن والسلام، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي أشادت به قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2548.
وأشاد أيضا باحترام السلطات المغربية لوقف إطلاق النار بالصحراء، وكذا بالتدخل السلمي يوم 13 نونبر 2020، الذي وضع حدا لعرقلة عناصر مسلحة تابعة للجماعة الانفصالية +البوليساريو+، لمعبر الكركرات وإعادة انسيابية حركة التنقل بهذا المعبر.
كما أعرب الدبلوماسي القٌمُري عن “انشغال” بلاده إزاء أوضعا سكان مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة إحصائهم، طبقا للقانون الدولي الإنساني، وتوصيات الأمانة العامة للأمم المتحدة وكذا جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011.
20 تعليقات
يجب أن تكون هناك اتفاقيات مع الدولتين حتى ننتهي من هذا الكابوس الذي لا زال متعلقا.
يجب دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل الوصول إلى التوافقي للحد من هذه النزاعات السياسية.
لن نتوقف عن صحرائنا المغربية .وسنفضل نكافح من اجلها الى آخر نبضة قلب.
لدينا أبطال داخل المغرب وخارجها والحمد لله سيصلون الى حل الأزمة الصحراوية بجهد الله وبركاته ستنتصر على النظام الجزائري العسكري الإرهابي .
والحمدلله جل الدول العربية والغربية اعترفت بالصحراء مغربية أبا عن جد.وهذه شهادة نعتز بها ونتفتخر.
إن فتح الفنصلات في الصحراء المغربية دليل على أنه مؤشر صار وله دلائل ومحتويات ممتازة جدا.
لقد احسن السيد السفير عمر الهلال.بكلامه الصائب حول الصحراء المغربية.
خلاصة القول الصحراء مغربية وستضل مغربية احبوا أم كرهوا.
وسط اضواء ديمقراطية قوية عرفت اقاليمنا الصحراوية قفزة كبيرة من مشاريع متنوعة مما زادها ازدهار وتطورا في الإقتصاد الوطني المغربي.
المغرب بلد متحضر وديمقراطي يحب الانصاف وبلد إسلامي لايحب الظلم والحكرة والعنصرية وغيرها…..
مايؤلمنا كمغاربة لهم نفس على صحرائنا ان القضية لحد الآن لم يجدوا لها حلا مناسبا ……
لقد أصبحت الأقاليم الصحراوية بابهى الحلة بمجهود صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله دائما حريص على مصلحة الوطن.
لن نتخلى عن اقاليمنا الصحراوية حتى وان كلفنا ذالك حياتنا نحن وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
الحمدلله ان المغرب له موافق سلمية ومصداقية حولة قضية الصحراء المغربية.
نحن لا نريد من هذآ النظام الجزائري العسكري الإرهابي الغاز ولا أي شيء يأتي من جهتهم نحن نريد استرجاع اقاليمنا الصحراوية فقط وحرية صحرائنا هذآ هو امنيتها قبل وفاتها. ولكن سنترك أجيال المستقبل يتموا مشوار صحرائنا المغربية.
المغرب يسير في خطوة إيجابية وناجحة بحل الانزاع بين البلدين الشقيقين الشعب المغربي والشعب الجزائري.
نتمنى عما قريب نسمع أخبار سارة ونحن مقبلين على الاحتفال بالمسيرة الخضراء ونتمنى ان تكون فرحتين باسترجاع اقاليمنا الصحراوية يآرب آمين.
إن هذا النظام الديكتاتوري الإرهابي يبحث دائما على الشوشرة وزعزة الاستقرار السياسي في المغرب ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل من يقوم باقصى جهده من ديبلوماسين وديمقراطين من اجل مصلحة الأقاليم الصحراوية ودعمهم لها . اللهم زدهم ولا تنقص عليهم وبارك في أولياء امورهم وبارك لهم في عمرهم يااااارب العالمين إنك سميع مجيب الدعاء في هذه الجمعة.
قريباً سينتهي هذآ النزاع وترجع المياه إلى مجراها الطبيعي كما كنا من قبل مع الشعب الجزائري الشقيق.