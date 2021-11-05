صورة تعبيرية

الرصاص يلعلع ببرشيد لتوقيف شخص رفض الامتثال للأمن

2021-11-05 / 9:14 صباحًا
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن رجل أمن تلبع للمنطقة الأمنية لمدينة برشيد، اضطر صباح اليوم الجمعة لاطلاق عيار ناري من سلاحه الوظيفي في مواجهة شخص رفض الامتثال وعرض حياة المواطنين للخطر بالشارع العام.

وزادت ذات المصادر أن المشتبه فيه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما قامت فرق التحقيق والتحري بمتابعة كافة ظروف وملابسات الواقعة مع حجز السلاح الأبيض الذي كان الأخير يلوح به في وجه المارة وهو في حالة هستيرية.

المشتبه فيه تم نقله إلى المستشفى الاقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات ومنه، تم نقله إلى احدى المستشفيات بمدينة الدارالبيضاء بتنسيق تام مع النيابة العامة المختصة.

ويشار، أن اقليم برشيد وسطات قد عرف خلال اليومين الماضيين، واقعتين متفرقتين تميزتا بأحداث استثنائية خلفتا خمسة قتلى وجرحى، في اطلاق نار من بندقتين للصيد، الأولى كانت جماعة سيدي الرحال الشاطئ مسرحا لها المشتبه فيه قاصر أودى بحياة شخصين وبعض الجرحى، والواقعة الثانية بجماعة النخيلة دائرة ابن احمد اقليم سطات، خلفت ثلاثة قتلى من عائلة واحدة في حادثة لازالت التحقيقات جارية بصددها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوعها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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