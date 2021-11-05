أمريكا.. إمهال العاملين في قطاعات معينة حتى 4 يناير للتلقيح

هبة بريس - وكالات

أعلنت الإدارة الأمريكية، أن القواعد الصارمة الرامية لدفع عشرات ملايين الأمريكيين العاملين في قطاعات معينة لتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ،ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من يناير المقبل.

وتمثل الإجراءات،التي تستهدف الشركات التي توظف أكثر من مائة شخص والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمتعاقدين الفدراليين، التدابير الأكثر تشددا التي اتخذتها واشنطن حتى الآن لمكافحة الفيروس والمتحور دلتا الذي أثر على التعافي الاقتصادي للبلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إنه بحلول الرابع من يناير 2022، سيتعين على أي مستخدم يندرج ضمن هذه الفئات الثلاث إما تلقي كامل جرعات اللقاحات أو الخضوع أسبوعيا على الأقل إلى فحص كوفيد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن الإجراءات في شتنبر على وقع القلق المتزايد حيال معدل التلقيح في البلاد، ما دفع الوكالات الفيدرالية إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التي قوبلت بانتقادات من الجمهوريين وبعض النقابات.

وستؤثر القواعد الجديدة على أكثر من ثلثي القوة العاملة في البلاد، وفق المسؤول الكبير، وستضاف إلى تدابير أعلنت عنها شركات كبرى وبعض الولايات.

واشار المسؤول إلى أن القواعد “ستدفع بملايين الأمريكيين لتلقي اللقاحات ما يحمي المستخدمين وينقذ حياة الناس ويعزز اقتصادنا ويساهم في تسريع تجاوزنا هذا الوباء”.

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