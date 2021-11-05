المغرب نموذج للدول الإفريقية في مجال حماية البيئة

أكد سفير النمسا بالرباط كلاوس كوجيلر، أن المغرب يعد نموذجا للدول الإفريقية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وقال الدبلوماسي النمساوي، اليوم الخميس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل تقديم الجائزة المرموقة “إنرجي غلوب إوورد2021″، إن “السياسات العمومية التي اعتمدها المغرب في مجال حماية البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة هي نموذج لإفريقيا”.

وأشاد السيد كوجيلر بالتعاون بين المغرب والنمسا، خلال الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، المنعقد في كلاسغو في الفترة الممتدة بين 31 أكتوبر و12 نونبر 2021، مشيرا إلى أن كلا البلدين مقتنعان بأن التحديات بالغة الأهمية، وأنه من الضروري الإستجابة لحماية البيئة وإيجاد أنسب الأساليب والتقنيات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال السيد كوجيلر ، “بالنسبة لنا، المغرب بلد رائد في القارة الإفريقية في هذا المجال، ونحن معجبون جدا بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في حماية البيئة، من خلال مختلف أشكال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية”، معربا عن استعداد بلاده لتقاسم خبرتها مع المغرب في هذا المجال.

وشدد السفير النمساوي أن هذا الحفل يشكل فرصة للمسؤولين والخبراء من البلدين لتبادل معارفهم واستكشاف آفاق التعاون الثنائي في هذا المجال

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