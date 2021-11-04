11.5 مليار سنتيم لتوسيع وتقوية منعرجات “تيزي نتلغمت”

هبة بريس – ميدلت

رصدت وزارة التجهيز والماء لمبلغ 114745630.80 درهم (11 مليار و 474.56 مليون سنتيم)، لصفقة توسيع وتقوية المقطع الطرقي “تيزي نتلغمت”، على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ميدلت والرشيدية.

فبعد المصادقة النهائية على الصفقة المتعلقة بأشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، شرعت الشركة التي نالت الصفقة في وضع وسائل التشوير الخاصة ببداية الأشغال بمدخل هذا المقطع الطرقي المعروف بمنعرجاته الخطيرة .

على أن تمتد الأشغال على هذا المقطع الطرقي الذي يشكل نقطة سوداء في الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس والرشيدية، 20 شهرا.

و بالموازاة مع أشغال توسيع وتقوية المقطع الطرقي “تيزي نتلغمت”، سيتم كذلك الشروع في توسيع وتقوية المقطع الرابط بين مدينة ميدلت ومركز “زبزاط” .

ومن المنتظر أن تتحول الطريق بهذا المقطع الخطير و الممتد ما بين النقط الكيلومترية 421+429 و النقط الكيلومترية 424 +456 من حالة الضيق والخطر والاختناق، إلى حالة الاتساع والسلامة وسهولة الانسياب

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