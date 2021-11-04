اولاد التايمة : ثلاثيني يحاول الانتحار بعمود كهربائي
ع اللطيف بركة : هبة بريس
حاول شخص ثلاثيني، اليوم الخميس 4 نونبر الجاري، وضع حد لحياته ، بعد إقدامه على تسلق عمود كهربائي وسط مدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، وذلك بسبب مشاكل عائلية.
مصادر كشفت للجريدة ، أن الشخص الذي حاول الانتحار ، يتحدر من إحدى الجماعات القروية ضواحي أولاد التايمة، عاش مرحلة من التشرد بعد مشاكل عائلية، وعدم تمكينه من وثائق من طرف شقيقه لانجاز بطاقته الوطنية، دفعه الى الانتحار .
الحادث استدعى تدخل المصالح الأمنية و الوقاية المدنية، و قطعهم الثيار الكهربائي من أجل انقاذه ، بعد أن تبين أنه دخل في حالة نفسية شديدة.
و فتحت المصالح الأمنية تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، قبل أن يتم إحالة المعني بالأمر على مستشفى الأمراض العقلية بتعليمات من النيابة العامة
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