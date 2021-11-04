سحب رخصة بيع الخمور لفندق مصنف بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

علم انه تم اصدار قرار ولائي يقضي بتوقيف رخصة بيع الكحول الخاصة بفندق مصنف وسط مدينة فاس تتوفر هبة بريس على نسخة منه.

وحسبت القرار الذي تتوفر هبة بريس على نسخة ، فالتوقيف جاء من خلال محاضر الضبط و المعاينة للمصلحة المختصة تبين ان مسير الفندق يقوم بعدة خروقات

وعلى راس هذه الخروقات ؛ عدم إحترام توقيت العمل الليلي المسموح به حتى 11مساء و ترك الزبائن لساعات متأخرة من الليل و كأنهم نزلاء بالفندق زيادة على خرق التدابير الوقائية المعمول بها في جائحة كورونا.

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