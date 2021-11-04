هلال .. الجزائر حبيسة الماضي فيما مجلس الأمن يستشرف المستقبل
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن خطاب الجزائر يظل “حبيس الماضي” بينما يتطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المستقبل والعمل على إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال هلال، متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجزائر “أضجرت اللجنة الرابعة بقراءتها الانتقائية الأزلية للقرار 1514 في محاولة عبثية لتضليل أعضائها “، موضحا أن هذا القرار، وهو غير ملزم، لا يقتصر على سن مبدأ تقرير المصير.
وتابع السفير المغربي قائلا “على العكس من ذلك، فقد أدرج واضعوه مقتضيات قانونية تؤطر هذا المبدأ، حيث تم التنصيص في الفقرة 6 منه على حتمية احترام الوحدة الوطنية والترابية للأمم والحفاظ عليها. وهي حقوق ومبادئ مكرسة منذ قرون، سواء في المعاهدات بين الدول أو في الاتفاقات متعددة الأطراف، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي هذا الصدد، سجل السيد هلال أن تطبيق أي مبدأ قانوني، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، يقتضي بالضرورة اعتماد مقتضيات تنفيذية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على القرار 1514، الذي تم تقنين طرائق تنفيذه، في القرار 1541، وذلك بعد 24 ساعة من اعتماده من قبل الجمعية العامة.
وأضاف السفير “علاوة على ذلك، تم استكمال هذه المقتضيات التنفيذية وتحيينها، بعد 10 سنوات، من خلال القرار 2625، الذي شدد كذلك على احترام الوحدة الترابية والتزام الدول بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية للدول الأخرى”.
وذكر بأن هذا القرار يجدد التأكيد على واجب كل دولة عضو ب”الامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، ولا سيما عصابات المرتزقة، بهدف التوغل في أراضي دولة أخرى”.
وخلص هلال إلى القول”هذه كلها مقتضيات للقانون الدولي التي حرصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحكمة بالغة، على وضعها لحماية الدول من أي تفسير مجتزأ أو استغلال مغرض للقرار 1514. وهو ما لم يتحقق، للأسف، في ظل العداء المستحكم الذي استبد بالجزائر التي تعاكس ، منذ عقود، استكمال الوحدة الترابية لبلادي”.
16 تعليقات
إن النظام الجزائري العسكري الإرهابي يدعم لتكوين عصابة اجرامية وارهابية…
لقد فضحهم رجل بمعنى الكلمة..
إنه رجل دبلوماسي بامتياز وعقلاني. لقد فضحهم…..
ألف شكر وتقدير واجلال للسيد السفير عمر هلال.على شهادته تجاه الصحراء المغربية.
إنه يمتاز بروح وطنية ومسؤولية تجاه الصحراء المغربية.وهذه شهادة نعتز بها ونتفتخر.
بالفعل يجب علينا الانتباه من هذا النظام الجزائري العسكري الإرهابي الذي يريد التفرقة بين المغرب والجزائر فلا بد من الاحتياط منهم.
إن المغرب مستحيل يستهدف الشاحنات الجزائرية . إنها خطة مدروسة جيدا والمعطيات مفهومة والفاهم يفهم.
الحمدلله لدينا سفير السيد عمر الهلال.في شهادته.انه بطل مغربي حر رجل مثالي بمعنى الكلمة….
الحمدلله لدينا سفير عظيم وحكومة جديدة ذو كفاءات علمية ممتازة جدا ومشرفة للمغرب وراء ذالك ملك القلوب الحنونة وملك يموت على وطنه وشعبه فهو متشبت بترابه الوطني حفظه الله ونصره دائماً حريص على مصلحة الوطن.
يجب على المغاربة بالتشبت بوحدة التراب الوطني المغربي إلى آخر عرق ينبض في قلبه . الصحراء مغربية وستضل مغربية.
يجب على المغرب ألا يتصرع في قراراته تجاه قضيتنا الصحرائية.كما يقال المثل المغربي المشهور (ضربة في الرأس قبل ضربة بالمقص)….
كما يقال المثل المغربي المشهور ضربني وشكى وسبقني وبكا هههههههههههه.هذا هو مصير النظام الجزائري العسكري الإرهابي.
خير الكلام ما قل ودل وبكل صراحة الصحراء مغربية وستضل مغربية احبوا أم كرهوا حتى ولو. استعملوا مئة حيلة…
لقد فرحتنا بكلامك المنطقي ربي يفرجها عليك.
اكيد النظام الجزائري العسكري الإرهابي لم يأخذ الجرعة التالثة ههههههههههه .
المملكة المغربية للصحراء المغربية والصحراء للمملكة.