غوتيريش يحث المغرب والجزائر على الحوار لضمان خفض التصعيد

هبة بريس

حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، المغرب والجزائر علي إطلاق “حوار إيجابي” لحل المشاكل العالقة بينهما.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، ردا على سؤال بشأن موقف غوتيريش من إعلان الجزائر، الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.

وقال دوجاريك: “الأمين العام يعتقد بقوة أنه من المهم للدولتين (المغرب والجزائر) أن ينخرطا في حوار إيجابي لحل المشاكل العالقة بينهما، نظرا لأهمية البلدين في المنطقة”.

وأضاف: “نريد أن نرى الدولتين وهما يتمتعان بأفضل علاقات ثنائية ممكنة”.

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