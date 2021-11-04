الحكومة تلجأ لمنابر الجمعة من أجل إقناع المواطنين باللقاح

2021-11-04 / 9:45 مساءً
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هبة بريس _ ع عباش

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن خطبة وجهتها لمندوبيها الجهويين تتحدث عن أهمية الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوصت الوزارة الخطباء بالتقيد بالخطبة، التي يتعلق موضوعها بحث الناس على التلقيح.

وجاء في الرسالة التي وجهتها وزارة الأوقاف لمندوبيها، “يشرفني أن أطلب منكم حث جميع الخطباء على أن يتناولوا في آخر الخطبة الثانية ليوم الجمعة 5 نونبر 2021 موضوع التلقيح، وأضافت ” أيها الناس، أسرعوا إلى تلقيح أنفسكم وأهليكم من هذا الوباء المسمی کورونا؛ سارعوا إلى التلقيح سواء بالجرعة الأولى أو الثانية، أو الثالثة.

وأضافت الوزارة في مراسلتها أن “التلقيح ضروري لوقاية النفس ووقاية الغير، لأن الحياة والصحة أمانة الله عند كل الناس، والتفريط فيها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر منهي عنه بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”.

وحضت الخطبة على أنه لا يجب التشكيك “في ضرورة التلقيح، وكيف لا يكون التلقيح ضروريا وقد نظمته ويسرته الدولة بعد توصية العلماء والمختصين، وبعد تجربة ملايير الناس في العالم”.

توجيه خطباء الجمعة للحديث عن التلقيح اثار نقاشا من لدن عدد من النشطاء حيث اعتبرت الخطوة غير موفقة .

ويرى بعض النشطاء انه كان احرى بالوزارة عدم الخوض في الموضوع وترك المساجد بعيدة عن النقاش. الدائر حول ” اجبارية التلقيح ” .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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