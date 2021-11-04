تونس تصدر مذكرة اعتقال في حق رئيسها السابق منصف المرزوقي

2021-11-04 / 8:11 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت وكالة تونس إفريقيا الرسمية، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن تونس أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات مشابهة قال فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي؛ بعد مطالبة الأخير فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي، بينما تتزايد الضغوط الخارجية على سعيد منذ استئثاره بأغلب السلطات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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