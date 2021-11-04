تطوان ..ملتمس لقائد ملحقة “المحنش” بتنفيذ حكم قضائي لاغلاق باب محدث بواجهة منزل

2021-11-04 / 7:42 مساءً
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هبة بريس – تطوان

وجه دفاع السيد ع.ج ملتمسا لقائد الملحقة الادارية بالمحنش تنفيذ حكم قضائي استصدر بغرض ارجاع حالة منزل لماكانت عليه باغلاق باب محدث بالواجهة الخلفية للمنزل الكائن بشارع العرائش زنقة حرق ه‍ رقم 17 بتطوان.

وبحسب نص الشكاية الذي توصلنا بنسخة منه فان الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بناء على العدد رقم 358 الصادر بتاريخ 04/10/2015 في الملف عدد 498/1201/2015 .

وأضاف الملتمس أن المطلوب ضده امتنع عن تنفيذ القرار المذكور رغم استنفاذ جميع الاجراءات القضائية ضده وهو مايثبته محضر المعاينة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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