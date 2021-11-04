ألمانيا : نشر طليقها صورة مع “عشيقته” فقتلت أطفالهما الخمسة انتقاما

هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة في مدينة زولينغن بمقاطعة دسيلدورف الألمانية بسجن سيدة 15 عاما، أدينت بقتل أطفالها الخمسة انتقاما من طليقها.

وذكرت صحيفة “ديلي مايل” البريطانية أن كريستيان دسّت لأطفالها الخمسة ميلينا (سنة واحدة)، وليوني (سنتان)، وصوفي (ثلاث سنوات)، تيمو (ستّ سنوات)، ولوكا (ثماني سنوات)، مجموعة من المخدرات في وجبات الإفطار مما أدى إلى تخديرهم وقتلهم.

ثم أقدمت على خنق الأطفال وأغرقتهم في الحمام ولفت أجسادهم بالمناشف ووضعتهم في أسرّتهم.

ولم ينج إلا الابن الأكبر مارسيل (11 عاما)، لأنه كان في مدرسته خلال الجريمة.

وبعد عودته من المدرسة طلبت منه كريستيان أن يقفز معها أمام القطار لكنه رفض فأرسلته إلى منزل جدته وحاولت كريستيان بعد ذلك الانتحار لكنها نجت وتم القبض عليها.

وأقدمت كريستيان على جريمتها بعد أن شاهدت صورة لزوجها السابق مع عشيقته الجديدة، فراسلته على الفور مؤكدة له أنه لن يرى أطفاله مجددا.

ومن الجدير ذكره أن زواجها هذا كان الثالث وكانت تطمح لحياة عائلية سعيدة، وشعرت بوحدة وانهيار تام بعد ترك زوجها لها.

وكانت جدة الصبي هي التي أبلغت الشرطة بالجريمة، قائلة إنها علمت بمصيرهم مباشرة من ابنتها

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