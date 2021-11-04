اليحياوي عن ” أقلية ” ايت الطالب ..وزير غير منتخب ولا في عنقه عهدة شعبية

هبة بريس/ ع عياش

تفاعلا مع تصريح وزير الصحة خالد ايت الطالب والذي وصف فيه مغاربة بعد رفضهم للتلقيح ب ” الأقلية ” انتقد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي يحيى اليحياوي عبر تدوينة نشرها على صدر صفحته على فايسبوك هذا التصريح

وكتب اليحياوي “وزير الصحة يقول: “إن الرافضين لجواز التلقيح هم أقلية، ولا يمكن لهذه الأقلية أن تفرض رأيها علينا”…تناسى أنه هو نفسه، يفرض رأيه على الأغلبية والأقلية على حد سواء”؟.

وأضاف “هذا طرح لا يصدر عن عاقل، فما بالك أن يصدر عن وزير مسؤول، لأن للأقليات حقوق أيضا، يجب أن ترعى وتصان…هل احتماء بمنطق الأغلبية، نسحق الأقليات ونطاردها في الشوارع، ونحرمها من حقها في التعبير، بدعوى أنها لم تمتثل لما يصدر عن الأغلبية؟…ثم إن الرجل غير منتخب، ولا في عنقه عهدة شعبية ما، من أين له بثقافة الأغلبية والأقلية؟ هذا قاموس السياسيين وليس قاموس التقنوقراط..”

وتابع “ثم من يستطع أن يزعم أن القابلين بجواز التلقيح هم أغلبية؟…هل يتغافل عن حقيقة أنه لولا منطق الضغط والترهيب وحملات التخويف، ما أقدم مغربي واحد على التلقيح، فما بالك على استخلاص جواز التلقيح؟.”

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