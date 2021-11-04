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وزير الصحة خالد ايت الطالب

” أقلية ” ايت الطالب تخرج الحكومة للإستدراك والتوضيح

2021-11-04 / 6:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بيتاس، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على الغليان المجتمعي السائد حول مصطلح ” الأقلية الصادر عن وزير الصحة خالد ايت الطالب ان “هذه حكومة الأغلبية والأقلية والمغاربة بالكامل”. وذلك في معرض رده على تصريحات وزير الصحة، خالد آيت الطالب، التي أدلى بها في البرلمان.

وأضاف بيتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “يجب ألا نقرأ بعض التصريحات قراءة لا تستحضر المعنى الكامل الذي كان يتكلم فيه وزير الصحة”.

وأشار إلى أن “الحكومة ليست لها أي نية للتضييق على حرية المواطنين، لكن مسؤوليتنا ثابتة في حماية الأرواح والاقتصاد”، وفق تعبيره.

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قد وصف رافضي فرض جواز التلقيح بالأقلية. ليجد نفسه وسط عاصفة من الانتقادات، كما اتهمه نشطاء منصات التواصل بممارسة سياسة التفريقة والعنصرية اتجاه المغاربة

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‫2 تعليقات

  1. هذا نوع من النفاق اذا كانت صحة المواطنين تهمكم فلاداعي لمنافقة تلك الاقلية الرافضة وانتم تعلمون من يقودها ومن يريد توظيفها لتحقيق اغراض خاصة

  2. ايت طالب وزير غير شرعي لم ينتخبه الشعب كباقي الوزراء بل عين ضد رغبة الشعب لذلك بدأ في الانتقام منه علما ان سبب عدم رضا المغاربة عنه هو ضعف اداءه في قطاع الصحة و فشله في تطوير المنظومة الصحية في البلاد و الدليل حالة المستشفيات و المرافق الصحية المتدهورة و الكارثية

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