وزارة الصحة تطلق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كورونا
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كوفید-19، تمنح، بناء على قرار اللجن الطبية والإقليمية، للأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وعلى ضوء البيانات والمعطيات الوطنية والدولية المحدثة.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح، تقديم ملفهم الصحي/ الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم، حيث ستبت لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي الخاص بهم، وحسب موانع التلقيح المطروحة للبت فيها.
وأوضحت أنه من أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19 تقديم شهادة طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية، ورقم هاتف المعني بالأمر.
وأضافت الوزارة أنه بعد دراسة الملف سيتوصل الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم برسالة قصيرة من الرقم 1717 تخبرهم بذلك، وأن وبإمكانهم تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح عبر البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma
3 تعليقات
* مـلقـح حـاصـل على جـواز التلقيـح أو الجـواز الصحـي وأصيـب بكـوفيـد 19 المستجـد او بعـاهـة أو شـلل بـعـد ذلك مــا محـله من الإعـراب ؟
بعض الأطبـاء يـرفضـون تقديم شواهــد طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح.
وبذلك يتعـذر تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح عبر البوابة الإلكترونية http://www.liqahcorona.ma
قبـل كـل هـذا ومـن الغـرابة بمكـان يجـد المواطـن عنـدنا صعوبة ومشقـة للحصـول حتى على موعـد تجديـد بطاقة التعـريف الوطنية ، قـد يصل الموعـد الى ثلاثـة أشهـر قصد الحصول البطاقة الجديدة او تمـديـد صلاحيتها.
المـواطـن مغـلوب عـلى أمـره يرهـب ويجـبر ويفـرض عليـه التلقيح واللقـاح والجواز الصحي…ولا حـول ولا قـوة إلا بالله العـلي العظيــم.
تجاوز السلطات…
الحرية!!!!
حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخد فيكم الحق…. لا لجواز التلقيح
(القهر والضلم والاستبداد والحكرة….)