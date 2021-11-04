السعودية والعراق والمغرب.. “بينانس” توقف العمليات المصرفية في دول عدة

2021-11-04 / 6:04 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت منصة “بينانس”، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، التوقف عن دعم الإيداع والسحب المصرفي المباشر من المصارف بالدولار الأميركي (SWIFT) في عدد من الدول.

وSWIFT هو الاسم المختصر لجمعية The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) وهي نظام تواصل ورسائل يتم على شبكة من المؤسسات المالية على مستوى العالم.

وعددت المنصة قائمة الدول التي ستمنع فيها هذه الخطوة وكان من أبرزها دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي:
إيران
العراق
لبنان
ليبيا
المغرب
الأراضي الفلسطينية – الضفة الغربية / غزة
السعودية
سوريا.

كما ذكرت أكثر من 60 دولة أخرى في مختلف دول العالم، ومنها:
أفغانستان
البرازيل
إندونيسيا
كوريا الشمالية
موريتانيا
موريشيوس
المكسيك
ميانمار
باكستان
روسيا
جنوب السودان
السودان (الشمال)

وقالت المنصة إن هذا الإجراء يبدأ اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري، دون أن توضح سبب قيامها بهذه الخطوة.

وهذا الإجراء يعني عدم قدرة المستثمرين في العملات الرقمية على المنصة من البيع أو الشراء عبر حساباتهم المصرفية، مع الإبقاء على تداول الأصول عبر خاصية عميل لعميل (P2P).

وتأسست بورصة بينانس عام 2017، وقد تم تصنيفها باستمرار كأفضل بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم بينما كانت في قلب الأحداث التي تعرض لها سوق العملات الرقمية العام الماضي، بحسب تقرير موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

وتشرح بينانس خاصية (P2P) على أنها وسيط في التداول من خلال توفير منصة للمشترين والبائعين لنشر عروضهم. وفي الوقت ذاته، كخدمة ضمان للأصول الرقمية على الإنترنت لحماية الأصول الرقمية وضمان تسليمها خلال تنفيذ التداول.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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