بايتاس: “أسعار الغاز و الكهرباء لن تتغير بعد وقف إمدادات الأنبوب المتوقف”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن أسعار الغاز و الكهرباء في بلادنا لن تشهد أبدا أي تغيير في المستقبل.

و قال الوزير المنتدب الناطق الرسمي بالحكومة خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم على أن تأثير وقف الإمدادات بالغاز عبر الأنبوب المار لإسبانيا ضعيف جدا و محدود.

و شدد المتحدث ذاته على كون الغاز الذي كان يتوصل به المغرب عبر هذا الأنبوب لم يكن موجها لاستهلاكات المواطنين و كان مخصصا لإنتاج كمية محدودة من الكهرباء الصناعية، و هو ما يجعل تأثير وقف الإمدادات يكون ضئيلا.

و ختم بايتاس حديثه في هذا الموضوع بكون التأثير محدود و بالتالي لن ينعكس على أسعار تسويق و بيع غاز البوتان و الكهرباء بالمغرب و التي ستظل كما كانت عليها قبل وقف الإمدادات المتعلقة بالأنبوب السالف الذكر.

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