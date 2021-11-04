بايتاس: “أسعار الغاز و الكهرباء لن تتغير بعد وقف إمدادات الأنبوب المتوقف”
أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن أسعار الغاز و الكهرباء في بلادنا لن تشهد أبدا أي تغيير في المستقبل.
و قال الوزير المنتدب الناطق الرسمي بالحكومة خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم على أن تأثير وقف الإمدادات بالغاز عبر الأنبوب المار لإسبانيا ضعيف جدا و محدود.
و شدد المتحدث ذاته على كون الغاز الذي كان يتوصل به المغرب عبر هذا الأنبوب لم يكن موجها لاستهلاكات المواطنين و كان مخصصا لإنتاج كمية محدودة من الكهرباء الصناعية، و هو ما يجعل تأثير وقف الإمدادات يكون ضئيلا.
و ختم بايتاس حديثه في هذا الموضوع بكون التأثير محدود و بالتالي لن ينعكس على أسعار تسويق و بيع غاز البوتان و الكهرباء بالمغرب و التي ستظل كما كانت عليها قبل وقف الإمدادات المتعلقة بالأنبوب السالف الذكر.
تعليق واحد
اولا خصكم تجددو القنينات الغاز اللي أكل الدهر عليه وشرب و اللي كتقتل كل يوم في الناس الابريا واش ما عندكمش الضمير في هد الزيادة الصاروخية في المحروقات الاثمان ترتفع في كل شيئ لك الله يا وطني طحتي الامال في هد الحكومة ولاكن سراب الي توهّم رؤية السطوح المائية في الصحارى.