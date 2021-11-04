صامد غيلان لرئيس الجزائر :” المغاربة ليس لديهم الوقت الكافي للضحك عليك”
عقب آخر شطحات نظام العسكر، و إصداره لبلاغ رسمي، جاء فيه أن “3 جزائريين قتلوا بقصف لشاحناتهم على الطريق بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، معتبرا أن الجريمة لن تمر دون عقاب”.
و أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع القوات المغربية في ارتكاب هذا الاغتيال بواسطة سلاح متطور، وجه الإعلامي المغربي صامد غيلان رسالة ساخرة إلى الرئيس الجزائري تبون.
و قال غيلان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام” :”سيد تبون يؤسفني أن أخبركم أن المغاربة منشغلون هذه الأيام في مناقشة أمور داخلية تخصهم”.
و أردف قائلا:”يمارسون في ما بينهم ( حرية التعبير عن مطالبهم و مناقشة بعض قرارات حكومتهم)، و لهذا ليس لديهم الوقت الكافي للضحك عليك، المرجو المحاولة لاحقا، المغرب فوق الجميع”.
و يشار أن العديد من المشاهير و كذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع تدوينة الإعلامي المغربي صامد غيلان ، معربين عن فخرهم و اعتزازهم بكل ما تقوم به المملكة المغربية من مشاريع و استثمارات تنعش الاقتصاد الوطني و تساهم في تطوير البلاد.
3 تعليقات
من قلة اللباقة ان تستهزء من رئيس دولة جارة حتى لو كان بيننا عداوة. نعم كان السبق من بعض ابواق النظام الجزائري ان قللوا احترامهم على جلالة الملك. هذا لا يعطيك الحق بالرد بالمثل.
الى jamal
واش منيتك
السلام عليكم رايي في هذه النازلة هي من الأفضل الرجوع للتحقيق و الحصول على الصور والفيديو لحظة قصف الشاحنات الثلاث من طرف المغرب كما تدعي الجزائر من القمر الصناعي.
مع المغرب لن تستطيع أذية الجارة الجزائرية بدون سبب واضح يستدعي إطلاق صاروخ أو مجموعة صواريخ بدون طيار على مدنيين.