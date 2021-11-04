صامد غيلان لرئيس الجزائر :” المغاربة ليس لديهم الوقت الكافي للضحك عليك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب آخر شطحات نظام العسكر، و إصداره لبلاغ رسمي، جاء فيه أن “3 جزائريين قتلوا بقصف لشاحناتهم على الطريق بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، معتبرا أن الجريمة لن تمر دون عقاب”.

و أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع القوات المغربية في ارتكاب هذا الاغتيال بواسطة سلاح متطور، وجه الإعلامي المغربي صامد غيلان رسالة ساخرة إلى الرئيس الجزائري تبون.

و قال غيلان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام” :”سيد تبون يؤسفني أن أخبركم أن المغاربة منشغلون هذه الأيام في مناقشة أمور داخلية تخصهم”.

و أردف قائلا:”يمارسون في ما بينهم ( حرية التعبير عن مطالبهم و مناقشة بعض قرارات حكومتهم)، و لهذا ليس لديهم الوقت الكافي للضحك عليك، المرجو المحاولة لاحقا، المغرب فوق الجميع”.

و يشار أن العديد من المشاهير و كذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع تدوينة الإعلامي المغربي صامد غيلان ، معربين عن فخرهم و اعتزازهم بكل ما تقوم به المملكة المغربية من مشاريع و استثمارات تنعش الاقتصاد الوطني و تساهم في تطوير البلاد.

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