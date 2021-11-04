أخفنير: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 40 مهاجرا

هبة بريس- أشعبان لحبيب

تمكنت المصالح الأمنية المختصة, بنفود جماعة أخفنير الترابية التابعة لإقليم طرفاية، فجر اليوم الخميس 4 نوفمبر الجاري، من إحباط محاولة للهجرة غير شرعية إلى جزر الكناري.

و أكد أحد النشطاء الحقوقيين من جماعة أخفنير عبر اتصال هاتفي ل هبة بريس، أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت حوالي 40 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 09 إمرأة و03 أطفال 28 ذكر، كانوا مختبئين وسط الصحراء بين الكتبان الرملية، ويستعدون للإبحار حسب ما أكده المصدر الحقوقي.

المصدر ذاته، أكد أن مصالح الدرك الملكي، قامت بحجز ثلاث سيارات مزورة رباعية الدفع، وكذا أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، كنت بداخلها بعد عملية التفتيش.

هذا وتم اقتياد المهاجرين السريين، الى مركز الدرك الملكي بجماعة أخفنير الترابية، من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العمليات في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، والقوات المساعدة، على مستوى إقليم طرفاية من أجل محاربة الهجرة السرية.

يذكر أن السلطات المحلية و المصالح الأمنية، كثفت مؤخرا عملياتها لمكافحة الهجرة السرية، على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين للهجرة السرية، وإحباط المئات من العمليات، وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

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