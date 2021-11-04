الحكومة تتجاهل اتهامات الجزائر وتتمسك ب”مبادئ حسن الجوار“
رفض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، الرد على اتهامات الرئاسة الجزائرية للمغرب باستهداف ثلاثة مدنيين بسلاح متطور، مؤكداً أن المواضيع الديبلوماسية يتكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، بالتعليق عليها، على حد تعبيره.
وأضاف بيتاس، خلال جوابه على أسئلة الصحافيين، عقب الندوة التي تلت المجلس الحكومي، قائلاً ”أن المغرب يعتمد احترام دقيق لمبادئ حسن الجوار مع الجميع”.
هذا وكان بلاغ للرئاسة الجزائرية، قد صدر يوم أمس الأربعاء، يتهم فيه المغرب باستهداف شاحنتين جزائريتين، توفي على إثرها ثلاثة مدنيين جزائريين، متوعداً المغرب بالعقاب، على حد تعبير البلاغ.
هذا ولم يصدر أي رد من جهة رسمية مغربية، على هذه الاتهامات الخطيرة، التي من شأنها افتعال مشاكل خطيرة بالمنطقة.
20 تعليقات
مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ضننت انه سيورثه
سيناريوهات من أجل زرع الكراهية بين البلدين الشقيقين الشعب المغربي والشعب الجزائري.حسبي الله ونعم الوكيل في من يريد الشوشرة.
إنهم يريدون تشويه صورة المغرب أمام العالم ولكن المغرب دائماً صورته والحمد لله مشرفة.
إنه عمل مدبر من السفاح النظام الجزائري العسكري الإرهابي.ولكن الشعب المغربي والشعب الجزائري إخواننا الاشقاء كرهوا أم احبوا..
اعتقد وفكروا معي جيدا..ثم القصف بحفرة في الارض بقنبلة ومن بعد المنظم هرب وبدأ يشاهد المسرحية من بعيد. وتلك الشاحنات مجرد خدعة وحيلة جهنمية لانه نظام إرهابي واجرامي ودكتاتوري يعرف التمثليات…
كل من هذآ النظام الجزائري العسكري الإرهابي يريد الحرب معنا. لهذا بدؤا في هذه المؤامرة .حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
أنا كنعتبرهم كيان صهيوني هذآ النظام الجزائري العسكري الإرهابي اما نحن الشعوب لن يفرقنا شيء ماعادا الموت .
المغرب بلد الحرية والتسامح والسلام ولايريد المشاكل معهم بالاخص نحن منذ زمان تربطنا معهم حسن الجيران والدم والقارابة.
على المغرب ان يحتج لدى مجلس الأمن الدولي على التهديدات و الانتهاكات الجزائرية لحرمة التراب الوطني في الأقاليم الجنوبية.وعلى حكام الجزائر ان يدركوا أن المغرب العظيم لا يمزح و حرمة التراب الوطني خط أحمر.
إنها مجرد خطة من أجل تدمير المغرب.همهم الوحيد هو استرجاع الصحراء المغربية بأي طريقة ولكن بجهد الله لن يصلوا إلى مبتغاهم.
إنها خطة مدروسة بعناية فائقة من طرف النظام الجزائري العسكري الإرهابي من أجل الشوشرة.
إنها عصابة اجرامية وارهابية وفي نفس الوقت غبية. لان الكل عرفها على حقيقتها واظهرت الوجه الحقيقي للعالم.
يرحم عليها الفنان رابح درياسة عندما قام باغنيته ضد النظام الجزائري العسكري الإرهابي هههههههههههه
الحمدلله الحكومة الجديدة ان تسكت عن هذه الاتهامات المزيفة واستهزاء بها المغرب ستقف لهم بالمرصاد.
يقال المثل المغربي المشهور (لطاح في شي حفرة طيح عليه.). هههههههههههه
إنها آخر فرصة لهم من أجل الصلح وترجع المياه إلى مجراها الطبيعي كما كنا من قبل مع الشعب المغربي والجزائري الشقيق.
لقد أصبح النظام الجزائري العسكري الإرهابي أضحوكة العالم بتصرفاتهم الصبيانية هههههههه.
المسرحية مخرجها النظام الجزائري العسكري الإرهابي فاشلة . هههههههههههه.
إنهم يريدون الفتن والرعب وزعزعة الاستقرار السياسي في المغرب وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
إنهم حكام ارهابين عتو في الأرض وافسدوها . إنهم سعوا الى تحطيم وتخريب وطنهم. وكيف تنتظرون منهم الخير…