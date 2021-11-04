لقجع: “أسعار المواد الأساسية المدعمة في المغرب لن تعرف مستقبلا أي زيادة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن أسعار المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة لن تعرف مستقبلا أي تغيير.

و أوضح لقجع خلال مداخلة له على هامش مجلس الحكومة أن ارتفاع أسعار بعض المواد يتعلق بظروف معينة مرتبطة بالسوق الدولي حيث تشهد الأسعار في كل دول العالم ارتفاعا ملحوظا في هذا الوقت.

و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن الحكومة ستعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم تخصيص مبلغ 17 مليار لصندوق المقاصة خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

و شدد المسؤول الوزاري في ذات المداخلة على أن اللجنة البين وزارية المكلفة بالأسعار رفعت من وتيرة أشغالها في هاته الظرفية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار على المستوى الدولي، حيث أن الحكومة ستشتغل للحفاظ على شيء مهم إسمه القدرة الشرائية للمواطنين و محاربة المضاربة في الأسعار.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11