فوزي لقجع

لقجع: “أسعار المواد الأساسية المدعمة في المغرب لن تعرف مستقبلا أي زيادة”

2021-11-04 / 4:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن أسعار المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة لن تعرف مستقبلا أي تغيير.

و أوضح لقجع خلال مداخلة له على هامش مجلس الحكومة أن ارتفاع أسعار بعض المواد يتعلق بظروف معينة مرتبطة بالسوق الدولي حيث تشهد الأسعار في كل دول العالم ارتفاعا ملحوظا في هذا الوقت.

و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن الحكومة ستعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم تخصيص مبلغ 17 مليار لصندوق المقاصة خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

و شدد المسؤول الوزاري في ذات المداخلة على أن اللجنة البين وزارية المكلفة بالأسعار رفعت من وتيرة أشغالها في هاته الظرفية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار على المستوى الدولي، حيث أن الحكومة ستشتغل للحفاظ على شيء مهم إسمه القدرة الشرائية للمواطنين و محاربة المضاربة في الأسعار.

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تعليق واحد

  1. اتمنى من الحكومة ان تسهر على مراقبة الاسعار ومحاربة المضاربة حيث شهدت الاسواق المغربية مؤخرا ارتفاعا مهولا في اغلب المواد الغذاىية منها الدقيق والزيت والسميد وغيرها لذلك نطالبها بالعمل والسهر على اعادة الاوضاع الى ماكانت عليه من حيث الاسعار التي اصبح يتلاعب بها العديد من المضاربين بعيدا عن اي مراقبة من طرف السلطات المكلفة بهذا الملف الهام ااذي يشغل بال المواطنين ولنا الثقة الكاملة بها لخدمة الصالح العام

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