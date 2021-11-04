فاس.. إحالة أشخاص على العدالة بتهمة الابتزاز

ع محياوي - هبة بريس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، صباح أمس الأربعاء 3 نونبر الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و58 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الابتزاز.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ابتزاز الباعة المتجولين الذين يعرضون سلعهم في حي “بنسودة” و”عين السمن” بفاس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح أمس الأربعاء، مع التذكير أن العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد على مستوى ولاية أمن فاس في سياق مكافحة جرائم الابتزاز والسرقة وترويج المخدرات، قد مكنت إلى حدود اليوم من ضبط وتقديم 168 متورطا في ارتكاب جرائم الابتزاز.

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