مصطفى بايتاس

بايتاس: “هادي حكومة المغاربة كاملين و جواز التلقيح سيضمن حق الجميع”

2021-11-04 / 3:51 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة خلال تصريحه الأسبوعي على هامش انعقاد المجلس الحكومي بأن التصريحات التي صدرت من وزير الصحة مؤخرا تم فهمها خارج سياقها العام.

و قال الناطق الرسمي لحكومة أخنوش: “هاد الحكومة ديال الأغلبية و ديال الأقلية، هاد الحكومة ديال المغاربة كاملين و بالتالي ما كاين علاش نبقاو نفصلو في بعض الأمور”.

و أضاف بايتاس بأن جواز التلقيح سيمكن من ضمان حقوق جميع المغاربة، و سيمكن من تفادي بروز بؤر وبائية قد تدفع بتشديد الإجراءات و الإغلاق و هو ما سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر لا قدر الله.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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