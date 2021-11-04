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الصديقي: “تموين السوق الداخلي بالمنتوجات الغذائية يلبي كل الاحتياجات”

2021-11-04 / 3:34 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري بأن تموين السوق المغربية بالمنتوجات الغذائية يلبي كل الاحتياجات.

و شدد الصديقي الذي كان يتحدث أمام الصحفيين في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة على أن التموين الجيد للسوق يأتي بعد سنة فلاحية جيدة، و العرض يفوق الطلب بسبب وضعية التموين التي تغطي كل الاحتياجات.

و أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أن التقلبات الظرفية ساهمت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لكن جميع التغيرات ستعرف الرجوع تدريجيا إلى المستوى العادي في الأيام المقبلة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. يـا ليت أن تكــون جميع المحـلات مثـل مـا تـم عـرضـه فـي هـذة الصـورة الجميلـة .
    ويـا ليت أن نـرى كـل مـرة مـراقبين للأسعـار يطوفـون فـي المـدن حول المحلات للمـراقبـة وبإخـلاص وبصـرامـة فـي ذلك.
    كفـانـا تضليـلا وتمـويها ، على المسؤولين أن يـرجعوا الى رشـدهم ، لقد طفح الكيل وانحدر السيل.
    كفانا توهيما واكاذيب وتضليلا ، تهتمون سوى بتلقيح غير ناجع وتساهمون في تجارة الوباء واللقاح…

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