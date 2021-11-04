عقب تعرضه لحادث سير خطير.. طارق البخاري لهبة بريس “أنا الحمد لله بخير و شكرا للناس كاملين”
عقب إعلان خبر تعرض الفنان المغربي طارق البخاري لحادث سير خطير بجماعة أمتار، حيث كان متوجها إلى الجبهة لحضور فعاليات افتتاح مهرجان الجبهة للفيلم التربوي، و الذي كانت جريدة هبة بريس الالكترونية سباقة بنشر الخبر.
ربط طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية الإتصال بالفنان المغربي للاطمئنان عن حالته الصحية و كذا لمعرفة ملابسات و خلفيات الحادث.
و في هذا الصدد قال البخاري:” أنا الحمد لله بخير و مكانحس بحتى حاجة، و كنبغي نقول شكرا بزاف للسلطات و لإدارة المهرجان لي كانو واقفين معايا و مبخلوش عليا بأي مساعدة”.
و عن الحادث، أكد ذات المتحدث أن الطريق بين أمتار و الجبهة جد وعرة، قائلا :” الطريق صعيبة بزاف، لكن الحمد لله أنا كنت داير حزام السلامة”.
و يشار أن مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، تداولت خبر تعرض الفنان طارق البخاري لحادث سير، الأمر الذي خلق رعب في قلوب محبيه و متابعيه.
20 تعليقات
نحن بدورنا متابعين اخبار الفنان القدير طارق البوخاري. نقول له على سلامته ورجوعه الى الحياة . ونتمنى له الشفاء العاجل والتام انشاءالله.
أنا جد معجبة بهذا الفنان نبيل والتقدير جل أدواره في المستوى المطلوب وبالتوفيق له ونتمنى له الشفاء العاجل باذن الله.
كان فنان كوميدي من العيار الثقيل يفتخر به المغرب.نتمنى له الشفاء العاجل والتام يآرب.
نتمنى له الرجوع عما قريب إلى الساحة الفنية.لانه من عمالقة الفن وذالك لاتقان الأدوار الكوميدية.
اللهم اشفيه وعافيه شفاءا تاما يآرب وجميع مرضى المسلمين والمسلمات يآرب.
فنان أصيل ومبدع في أدواره الكوميدية والاجتماعية . اللهم اشفيه وعافيه يارب
الله اكبر الله اكبر. على هذا الخبر الماساوي . الحمدلله على سلامته أتمنى له الشفاء العاجل باذن الل.
يعتبر الفنان طارق البوخاري من اهرم الفنانين بالمغرب ربي يحفظ لعائلته يآرب .والحمد لله على سلامته.
إنه من الفنانين الراقين والمميزين يتقن الأدوار كيف ما كانت.بالاخص الأدوار الكوميدية.ههههههه
إنه أعطى الكثير للفن ولازال يعطي .لهذا يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة الثقافة والفن. بأن تقوم بدعمه ماديا ومعنويا.اين انت يافاطمة خير. لتففي يد واحدة مع فنان المغاربة……
كل المغاربة يحبونك ويتمناوا لك الشفاء العاجل والتام انشاءالله.
إنه عميد الفنانين الراقين والمميزين يتقن الأدوار نتمنى له الرجوع عما قريب إلى الساحة الفنية انشاءالله.
الحمدلله انه استعمل حزام السلامة ربما هو من أنقذه من الموت مع قدرة الله ونعم بالله …
إنه من المحبوبين لدى المغاربة . نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله.
يجب دعمه في هذه الظرفية الصعبة والحرجة. أين أنت ياسيد اخنوش .لزيارة هذآ الفنان لرفع من معناويته.
لاداعي للسرعة الكل يصل إلى مبتغاه.في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
ربما كما قال. الطريق هي من تسببت له في الحادث. لهذا يجب على الحكومة اصلاح الطرق في المغرب .لانها بالفعل الطريق الرئيسة صعبة المسالك.
إنها بالفعل حادثة سير خطيرة لقد انجاز منها بأعجوبة . السلامة يارب لطفك بنا يارب .
إن حوادث السير في المغرب تحصد ارواحا كل يوم لاداعي للسرعة انها تسبب في الإعاقة الحركية او تصل إلى الوفاة لقدر الله نطلب السلامة والعافية والصحة للجميع يآرب.
يجب احترام قانون السير لاداعي للتجاوز في الطريق او التعاند مع الأخرين الذين يتهورون في السياقة . المهم الحمد لله على سلامتك يا سيد طارق البوخاري.