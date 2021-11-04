عقب تعرضه لحادث سير خطير.. طارق البخاري لهبة بريس “أنا الحمد لله بخير و شكرا للناس كاملين”

نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب إعلان خبر تعرض الفنان المغربي طارق البخاري لحادث سير خطير بجماعة أمتار، حيث كان متوجها إلى الجبهة لحضور فعاليات افتتاح مهرجان الجبهة للفيلم التربوي، و الذي كانت جريدة هبة بريس الالكترونية سباقة بنشر الخبر.

ربط طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية الإتصال بالفنان المغربي للاطمئنان عن حالته الصحية و كذا لمعرفة ملابسات و خلفيات الحادث.

و في هذا الصدد قال البخاري:” أنا الحمد لله بخير و مكانحس بحتى حاجة، و كنبغي نقول شكرا بزاف للسلطات و لإدارة المهرجان لي كانو واقفين معايا و مبخلوش عليا بأي مساعدة”.

و عن الحادث، أكد ذات المتحدث أن الطريق بين أمتار و الجبهة جد وعرة، قائلا :” الطريق صعيبة بزاف، لكن الحمد لله أنا كنت داير حزام السلامة”.

و يشار أن مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، تداولت خبر تعرض الفنان طارق البخاري لحادث سير، الأمر الذي خلق رعب في قلوب محبيه و متابعيه.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6