عقب تعرضه لحادث سير خطير.. طارق البخاري لهبة بريس “أنا الحمد لله بخير و شكرا للناس كاملين”

2021-11-04 / 3:17 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب إعلان خبر تعرض الفنان المغربي طارق البخاري لحادث سير خطير بجماعة أمتار، حيث كان متوجها إلى الجبهة لحضور فعاليات افتتاح مهرجان الجبهة للفيلم التربوي، و الذي كانت جريدة هبة بريس الالكترونية سباقة بنشر الخبر.

ربط طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية الإتصال بالفنان المغربي للاطمئنان عن حالته الصحية و كذا لمعرفة ملابسات و خلفيات الحادث.

و في هذا الصدد قال البخاري:” أنا الحمد لله بخير و مكانحس بحتى حاجة، و كنبغي نقول شكرا بزاف للسلطات و لإدارة المهرجان لي كانو واقفين معايا و مبخلوش عليا بأي مساعدة”.

و عن الحادث، أكد ذات المتحدث أن الطريق بين أمتار و الجبهة جد وعرة، قائلا :” الطريق صعيبة بزاف، لكن الحمد لله أنا كنت داير حزام السلامة”.

و يشار أن مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، تداولت خبر تعرض الفنان طارق البخاري لحادث سير، الأمر الذي خلق رعب في قلوب محبيه و متابعيه.

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‫20 تعليقات

  1. نحن بدورنا متابعين اخبار الفنان القدير طارق البوخاري. نقول له على سلامته ورجوعه الى الحياة . ونتمنى له الشفاء العاجل والتام انشاءالله.

  2. أنا جد معجبة بهذا الفنان نبيل والتقدير جل أدواره في المستوى المطلوب وبالتوفيق له ونتمنى له الشفاء العاجل باذن الله.

  10. إنه أعطى الكثير للفن ولازال يعطي .لهذا يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة الثقافة والفن. بأن تقوم بدعمه ماديا ومعنويا.اين انت يافاطمة خير. لتففي يد واحدة مع فنان المغاربة……

  17. ربما كما قال. الطريق هي من تسببت له في الحادث. لهذا يجب على الحكومة اصلاح الطرق في المغرب .لانها بالفعل الطريق الرئيسة صعبة المسالك.

  19. إن حوادث السير في المغرب تحصد ارواحا كل يوم لاداعي للسرعة انها تسبب في الإعاقة الحركية او تصل إلى الوفاة لقدر الله نطلب السلامة والعافية والصحة للجميع يآرب.

  20. يجب احترام قانون السير لاداعي للتجاوز في الطريق او التعاند مع الأخرين الذين يتهورون في السياقة . المهم الحمد لله على سلامتك يا سيد طارق البوخاري.

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