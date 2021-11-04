عزيز أخنوش

أخنوش: نتجاوب مع مطالب المواطنين بالعودة للحياة الطبيعية

2021-11-04 / 3:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد19 تتواصل بنجاح، في ظل إقبال متزايد للمواطنين، مشددا على أن التلقيح يشكل، كما يتفق على ذلك الخبراء حول العالم، الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التصدي للجائحة.

وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن بلادنا تمكنت، بحمد الله، وبفضل الحرص الشخصي للملك محمد السادس، من توفير اللقاح بكميات كافية لجميع المواطنين، وتواصل تقدمها في طريق التحصين ضد هذا الفيروس.

وأضاف رئيس الحكومة أنه في بلادنا، وعلى غرار العديد من الدول في العالم، تفاعلت أغلبية المواطنين إيجابيا مع حملة التلقيح وانخرطت فيها.

وأكد على أن المواطنين يطالبون بحقهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية ومزاولة أنشطتهم بشكل عادي، وهي الانتظارات التي تظل الحكومة حريصة على التجاوب معها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫6 تعليقات

  1. كفانا تلاعبا بالكلمات ، المغاربة يطالبون بإلغاء جواز التلقيح ، كما ان الواقع أثبت أنه لا فرق بين الملقح و غير الملقح فالاثنان يصابان و ينقلان العدوى
    بل اصبح واضحا ان للتلقيح اعراضا جانبية خطيرة .

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