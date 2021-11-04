وزير الفلاحة: “الزيادة في أسعار الخضر والدجاج أمر عادي وستعود الأمور لوضعها قريبا”
أكد محمد الصديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن ارتفاع الأسعار الذي شهدته مجموعة من المواد الغذائية في الفترة الحالية أمر عادي.
و قال الصديقي خلال حديثه أمام الصحفيين بالندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة بأن أسعار بعض الخضر و الدجاج قد شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة.
و أرجع المسؤول الوزاري هذا الارتفاع للظرفية الاقتصادية التي يمر منها العالم بأسره و هو ما انعكس على مستوى الأسعار بكل دول العالم و ليس فقط في المغرب.
و قال وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن الأمر عادي في الوقت الراهن و لن يستمر، مؤكدا على أن الأسعار ستعود لسالف عهدها خلال الأيام المقبلة خاصة بعد الإجراءات المواكبة التي قامت بها الحكومة مؤخرا.
4 تعليقات
الأسعار والزيادة المواد الاساسيه في المغرب ليس هي التي بدول الديمقراطية الأروبية الدول الديمقراطية تراعي كرامة المواطن وتتراجع إلى ثمنها الأصلي أما في المغرب المواطن المقهور المسكين مغلوب بأمره ستبقى الزيادة تنخر جسمه وجيبه إلى يوم القيامة .
والدليل القاطع بالمحروقات كل العالم يتماشى مع السوق العالمي إلا المغرب
achmn 3adi rah lmowatin mskin wakl l3sa mal9a fin ird raso kolchi ghla lkhdra djaj 7ta mn zit lma2ida zado fiha 3awd had liyamat 7asbona lah wani3ma lwakil
rah nas t9hro msakn mn lghla
mal9aw fin irdo ras achmn kolchi ghla lkhdra djaj 7ta mn zit lma2ida zado fiha 3awd had liyamat achmn tabi3ia
الناس تقهر مساكن من الغلى أشمن عادي هاد شي الناس ملقاو فين إردو راسهوم كلش طلع فثمن الخضرا دجاج كاع المعيشة غلات حتى من زيت رومية عاود تزادت حسبنا الله ونعم الوكيل