محمد الصديقي

وزير الفلاحة: “الزيادة في أسعار الخضر والدجاج أمر عادي وستعود الأمور لوضعها قريبا”

2021-11-04 / 2:48 مساءً
4
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد الصديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن ارتفاع الأسعار الذي شهدته مجموعة من المواد الغذائية في الفترة الحالية أمر عادي.

و قال الصديقي خلال حديثه أمام الصحفيين بالندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة بأن أسعار بعض الخضر و الدجاج قد شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة.

و أرجع المسؤول الوزاري هذا الارتفاع للظرفية الاقتصادية التي يمر منها العالم بأسره و هو ما انعكس على مستوى الأسعار بكل دول العالم و ليس فقط في المغرب.

و قال وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن الأمر عادي في الوقت الراهن و لن يستمر، مؤكدا على أن الأسعار ستعود لسالف عهدها خلال الأيام المقبلة خاصة بعد الإجراءات المواكبة التي قامت بها الحكومة مؤخرا.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of علاج كورونا عن طريق الفم..”مولنوبيرافير” يحظى بأول موافقة رسمية

علاج كورونا عن طريق الفم..”مولنوبيرافير” يحظى بأول موافقة رسمية

2021-11-04 / 7:50 مساءً
Photo of تطوان ..ملتمس لقائد ملحقة “المحنش” بتنفيذ حكم قضائي لاغلاق باب محدث بواجهة منزل

تطوان ..ملتمس لقائد ملحقة “المحنش” بتنفيذ حكم قضائي لاغلاق…

2021-11-04 / 7:42 مساءً
Photo of جواز الشباب” للولوج إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات

جواز الشباب” للولوج إلى أكبر عدد ممكن من المزايا…

2021-11-04 / 6:42 مساءً
Photo of ” أقلية ” ايت الطالب تخرج الحكومة للإستدراك والتوضيح

” أقلية ” ايت الطالب تخرج الحكومة للإستدراك والتوضيح

2021-11-04 / 6:32 مساءً
Photo of وزارة الصحة تطلق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كورونا

وزارة الصحة تطلق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح…

2021-11-04 / 6:14 مساءً
Photo of الدروة…حينما يغيب الأمان ويحضر الاجرام

الدروة…حينما يغيب الأمان ويحضر الاجرام

2021-11-04 / 5:42 مساءً
Photo of بايتاس: “أسعار الغاز و الكهرباء لن تتغير بعد وقف إمدادات الأنبوب المتوقف”

بايتاس: “أسعار الغاز و الكهرباء لن تتغير بعد وقف…

2021-11-04 / 5:34 مساءً
Photo of صامد غيلان لرئيس الجزائر :” المغاربة ليس لديهم الوقت الكافي للضحك عليك”

صامد غيلان لرئيس الجزائر :” المغاربة ليس لديهم الوقت…

2021-11-04 / 5:25 مساءً
Photo of أخفنير: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 40 مهاجرا

أخفنير: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 40 مهاجرا

2021-11-04 / 5:16 مساءً
Photo of نقابة مهنيي النقل الطرقي تترقب لقاء مع أخنوش

نقابة مهنيي النقل الطرقي تترقب لقاء مع أخنوش

2021-11-04 / 4:49 مساءً

‫4 تعليقات

  1. الأسعار والزيادة المواد الاساسيه في المغرب ليس هي التي بدول الديمقراطية الأروبية الدول الديمقراطية تراعي كرامة المواطن وتتراجع إلى ثمنها الأصلي أما في المغرب المواطن المقهور المسكين مغلوب بأمره ستبقى الزيادة تنخر جسمه وجيبه إلى يوم القيامة .
    والدليل القاطع بالمحروقات كل العالم يتماشى مع السوق العالمي إلا المغرب

  4. الناس تقهر مساكن من الغلى أشمن عادي هاد شي الناس ملقاو فين إردو راسهوم كلش طلع فثمن الخضرا دجاج كاع المعيشة غلات حتى من زيت رومية عاود تزادت حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق