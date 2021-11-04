رباب ناجد تعلن طلاقها

2021-11-04 / 2:43 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية رباب ناجد عن خبر طلاقها من زوجها، أثناء حلولها ضيفة في برنامج “مساء النور يا مغرب” الذي يبث على قناة MBC5.

و أكدت رباب خلال نفس الحلقة أن طلاقها كان بشكل اتفاقي، مشيرة أن سبب الانفصال الرئيسي هو عدم تفاهم الطرفين.

و عن عدم إعلانها للخبر سابقا، قالت الفنانة المغربية أنها تفضل عدم الخوض في حياتها الخاصة، مضيفة أنها تشارك كل ما يخص أعمالها الفنية مع جمهورها.

و يشار إلى أن نجلة الفنان الشعبي بوشعيب الجديدي، إضافة إلى الغناء فهي منشطة للبرامج التلفزية، حيث قدمت مؤخرا برنامج فني ترفيهي عبر قناة “شدى تيفي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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