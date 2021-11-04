لقجع: “لم أقل أبدا أن ملف أساتذة التعاقد قد انتهى في عهد هاته الحكومة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا وسط صفوف أساتذة التعاقد فهمت خارج السياق الطبيعي الذي جاءت فيه.

و قال لقجع خلال مداخلة له بالندوة الصحفية التي أعقبت اليوم مجلس الحكومة بأنه لم يقل أبدا خلال مذاخلته بجلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الميزانية للسنة المقبلة بأن ملف أساتذة التعاقد قد انتهى في عهد هاته الحكومة.

و أضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تصريحاته كانت تتعلق بضرورة إعادة تقييم الوظيفة العمومية و من بينها ملف أساتذة التعاقد و كذا الأطباء.

و شدد الوزير ذاته أمام جمع الصحفيين على أن الحكومة الحالية تعكف على تسوية كل الملفات العالقة عبر مشروع قانون المالية الجديد الذي يتضمن جملة من التدابير و الإجراءات التي تروم خلق التوافق لضمان حقوق كل الفئات المجتمعية.

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