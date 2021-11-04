بايتاس: “الغاز لي كان كيجي من الأنبوب المتوقف لم يكن موجها لاستهلاك المواطنين”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن وقف إمدادات الغاز عبر الأنبوب المار من المغرب لن يكون له أي تأثير على استهلاك المواطنين من الغاز.

و قال الناطق الرسمي للحكومة على هامش الندوة الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي بأن الغاز الذي كان يتزود به المغرب من الأنبوب المار نحو إسبانيا لم يكن موجها لاستهلاكات المواطنين.

و أضاف ذات المتحدث: “الغاز لي كان كيجي من هاداك الأنبوب المتوقف لم يكن موجها لاستهلاك عامة المواطنين و كان مخصص لإنتاج جزء بسيط من الكهرباء الصناعية”.

و ختم بايتاس حديثه: “و بالتالي الأمر لن يؤثر أبدا على استهلاك المواطنين لا من حيث الغاز و لا من حيث الكهرباء، و لن تشهد أسعارهما أبدا أي ارتفاع بعد وقف التزويد بذات الأنبوب”.

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