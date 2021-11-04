بايتاس: “الغاز لي كان كيجي من الأنبوب المتوقف لم يكن موجها لاستهلاك المواطنين”

2021-11-04 / 2:21 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن وقف إمدادات الغاز عبر الأنبوب المار من المغرب لن يكون له أي تأثير على استهلاك المواطنين من الغاز.

و قال الناطق الرسمي للحكومة على هامش الندوة الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي بأن الغاز الذي كان يتزود به المغرب من الأنبوب المار نحو إسبانيا لم يكن موجها لاستهلاكات المواطنين.

و أضاف ذات المتحدث: “الغاز لي كان كيجي من هاداك الأنبوب المتوقف لم يكن موجها لاستهلاك عامة المواطنين و كان مخصص لإنتاج جزء بسيط من الكهرباء الصناعية”.

و ختم بايتاس حديثه: “و بالتالي الأمر لن يؤثر أبدا على استهلاك المواطنين لا من حيث الغاز و لا من حيث الكهرباء، و لن تشهد أسعارهما أبدا أي ارتفاع بعد وقف التزويد بذات الأنبوب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع: “لم أقل أبدا أن ملف أساتذة التعاقد قد انتهى في عهد هاته الحكومة”

لقجع: “لم أقل أبدا أن ملف أساتذة التعاقد قد…

2021-11-04 / 2:31 مساءً
Photo of “شاحنات سليمة رغم القصف!” نشطاء يكذبون رواية نظام تبون

“شاحنات سليمة رغم القصف!” نشطاء يكذبون رواية نظام تبون

2021-11-04 / 11:53 صباحًا
Photo of هلال: إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم “بشكل لا رجعة فيه” منذ 1975

هلال: إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم “بشكل لا رجعة…

2021-11-04 / 11:07 صباحًا
Photo of بنموسى: خصصنا أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة في مالية 2022

بنموسى: خصصنا أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة…

2021-11-04 / 10:45 صباحًا
Photo of المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان “يثمن عاليا” قرار الوزير بنقل كامل الاختصاص إليه

المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان “يثمن عاليا” قرار الوزير…

2021-11-04 / 10:27 صباحًا
Photo of اسبانيا عن التطورات بين الجزائر والمغرب: “لا تعليق قبل تحري الحقائق”

اسبانيا عن التطورات بين الجزائر والمغرب: “لا تعليق قبل…

2021-11-04 / 9:08 صباحًا
Photo of الصحراء .. الأمم المتحدة تشدد على انخراط كافة الأطراف

الصحراء .. الأمم المتحدة تشدد على انخراط كافة الأطراف

2021-11-04 / 8:00 صباحًا
Photo of الحكومة الموريتانية : منشغلون بمستجدات العلاقات المغربية الجزائرية

الحكومة الموريتانية : منشغلون بمستجدات العلاقات المغربية الجزائرية

2021-11-03 / 10:17 مساءً
Photo of لن ننجر إلى حرب”.. مصدر مغربي يرد على الاتهامات الجزائرية

لن ننجر إلى حرب”.. مصدر مغربي يرد على الاتهامات…

2021-11-03 / 8:10 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي ردا على الجزائر: توظيف الغاز كوسيلة للضغط ليس حلا مناسبا أصدر رئيس

البرلمان الأوروبي ردا على الجزائر: توظيف الغاز كوسيلة للضغط…

2021-11-03 / 7:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق