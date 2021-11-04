خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة النهائية لـ”الأسود” لمواجهة السودان وغينيا

هبة بريس

كشف الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، صباح اليوم الخميس 04 نونبر ، عن اللائحة النهائية للاعبين المدعوين للمشاركة في مباريات المنتخب الوطني برسم الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتضم اللائحة النهائية 23 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :

– حراسة المرمى .. ياسين بونو (اشبيلية الإسباني) وأنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) وأحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي).

– خط الدفاع .. أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)، وسفيان ألكوش (ميتز الفرنسي)، وآدم مسينا (واتفورد الإنجليزي)، وسفيان الكرواني (نيميغين الهولندي)، جواد اليميق (بلد الوليد الإسباني)،سفيان شاكلا (فياريال الإسباني)، غانم سايس (وولفرهامبتون الإنكليزي)، نايف أكرد (رين الفرنسي).

– وسط الميدان ..فيصل فجر (سيفاس سبور التركي)، سفيان أمرابط (فيورونتينا الإيطالي)، يوسف مالح (فيورونتينا الإيطالي)،أيمن برقوق (فرانكفورت الألماني)، إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، عمران لوزا (واتفورد الإنجليزي).

– خط الهجوم .. أشرف بنشرقي (الزمالك المصري)، منير الحدادي (إشبيلية الإسباني)، سفيان بوفال (أنجيه الفرنسي) ،ريان مايي (فيرينكفاروس المجري)، يوسف النصيري (اشبيلية الإسباني)، أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي).

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