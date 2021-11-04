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منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا بأوروبا في ارتفاع

2021-11-04 / 12:10 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أوروبا شهدت زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الخامس على التوالي، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة خلال الأسبوع الأخير بلغت 6 بالمائة.

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة أن عدد الإصابات في مناطق أخرى من العالم انخفض، أو حافظ على معدله، مقارنة بارتفاع في المنطقة الأوروبية التي تشمل 51 دولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل الإصابات بالفيروس في أوروبا كان الأعلى على الإطلاق، حيث بلغ 192 إصابة لكل 100 ألف نسمة، فيما جاءت أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى في المرتبة الثانية بـ 72 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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