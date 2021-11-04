لقاح كورونا يصيب شخصا بالعمى بالراشيدية.. مديرية الصحة تعلق

هبة بريس - الراشيدية

حرجت المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت، عن صمتها بخصوص تداول حبر تعرض مريض في الـ44 من عمره، للعمى بشكل مفاجئ بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بلاغ لها، أن المصالح المختصة بوزارة الصحة، قامت بالتحريات اللازمة حيث تم استقدام المريض إلى المستشفى يوم الثلاثاء وأجريت له الفحوصات الضرورية، ليتبن أنه تلقى الجرعة الأولى يوم 20 يوليوز والجرعة الثانية يوم 10 غشت، ولحظة الكشف عليه تبين أنه يعاني من ارتفاع ضغط العيون.

وكشفت أنه تم التكفل به داخل مصلحة طب العيون بمستشفى الأمير سلطان عبد العزيز التابع للمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية، حيث يتابع العلاج والفحوصات.

وشددت المديرية الجهوية للصحة، على أن لا علاقة بين تلقي المريض للجرعة الثانية وبين إصابته بارتفاع ضغط العيون، داعية إلى التأكد من المعطيات والتحري من صحة ما يتم تداوله.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1