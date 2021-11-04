بنك المغرب: احتياطات المملكة من العملة الصعبة جد مريحة

هبة بريس

قال بنك المغرب إن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بلغت حتى تاريخ 22 أكتوبر 323.5 ملايير درهم، بارتفاع قدره 0.2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 10.1 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر ما مجموعه 79.1 مليار درهم، منها 29.8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25.8 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و23.5 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 3.2 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1.50 في المائة في المتوسط، مشيرا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 38.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 27 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 28 أكتوبر).

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