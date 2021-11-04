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اسبانيا عن التطورات بين الجزائر والمغرب: “لا تعليق قبل تحري الحقائق”

2021-11-04 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

رفضت اسبانيا التعليق عن التطورات السلبية التي تشهدها العلاقات المغربية- الجزائرية، بعد اتهامات نظام تبون للمغرب بقصف شاحنات جزائرية وقتل 3 أشخاص.

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة “أوروبا برس” عن مصادر دبلوماسية في العاصمة مدريد قولها: “نحن بصدد جمع المعطيات حول ما جرى قبل إصدار أي تعليق في هذا الشأن”.

كما رفضت المصادر الدبلوماسية الإدلاء بأي رأي حول قيام إسبانيا بمساعٍ أمام الاتحاد الأوروبي للتخفيض من التوتر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫22 تعليقات

  2. نحن على أبواب بالاحتفال بالمسيرة الخضراء ونتمنى في هذآ اليوم كلنا من طنجة إلى لكويرة وقفة تضامنية سلمية شعارها وسلاحها القرآن الكريم . الله الوطن الملك.

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