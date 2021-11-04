اسبانيا عن التطورات بين الجزائر والمغرب: “لا تعليق قبل تحري الحقائق”
هبة بريس
رفضت اسبانيا التعليق عن التطورات السلبية التي تشهدها العلاقات المغربية- الجزائرية، بعد اتهامات نظام تبون للمغرب بقصف شاحنات جزائرية وقتل 3 أشخاص.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة “أوروبا برس” عن مصادر دبلوماسية في العاصمة مدريد قولها: “نحن بصدد جمع المعطيات حول ما جرى قبل إصدار أي تعليق في هذا الشأن”.
كما رفضت المصادر الدبلوماسية الإدلاء بأي رأي حول قيام إسبانيا بمساعٍ أمام الاتحاد الأوروبي للتخفيض من التوتر.
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6 تعليقات
إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وهو يمهل ولا يهمل …
قصف الشاحنات الجزائرية من طرف المغرب ماهي إلا ايشاعات مزيفة منهم ويردون زعزعة الاستقرار السياسي في المغرب.
النظام الجزائري العسكري الإرهابي لم يتركنا لحالنا حسبي الله ونعم الوكيل فيه.نظام يريد المشاكل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ياحكومة الجديدة المغرب يناشدكم.بان تجد حلا مناسبا لهذه القضية من أجل سيادة مملكتنا . وانتهاء صداع الرأس من طرف النظام الجزائري العسكري الإرهابي….
الصحراء مغربية وستضل مغربية احبوا أم كرهوا حتى ان يرث الله الأرض ومن عليها وعاش ملكها وشعبها العظيم وحفظهم الله من كل سوء وشر ومكروه يصيبهم يآرب.
إنها اتهامات لا يقبلها العقل كل هذآ من أجل صحرائنا المغربية.والشئ الذي لم يهضم لهم هو الاعترافات بعض الدول الأوروبية والعربية والغربية بالصحراء مغربية أبا عن جد وحينئذ النظام الجزائري العسكري الإرهابي حقود…