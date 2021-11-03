فوز الجنوب إفريقي دايمون غالغت بجائزة بوكر الأدبية

2021-11-03 / 11:39 مساءً
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هبة بريس

فاز الروائي والمؤلف المسرحي الجنوب أفريقي، دايمون غالغت، مساء الأربعاء، بجائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة عن روايته “ذي بروميس” التي تروي قصة عائلة مزارعين بيض بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وأُعلِن عن اسم الفائز بالجائزة خلال حفلة بثتها هيئة “بي بي سي” وحضرها جميع المتأهلين للمنافسة النهائية شخصيا، خلافا لنسخة العام الماضي التي أقيمت عبر الفيديو بسبب قيود جائحة كوفيد-19.

وقال غالغت (57 عاماً) الذي تأهل للمرة الثالثة إلى نهائيات الجائزة، بعد نيله المكافأة الأدبية العريقة “أنا ممتن جداً وبكل تواضع”.

وأضاف المؤلف الذي كتب روايته الأولى وهو يبلغ من العمر 17 عاماً “لقد استلزم الوصول إلى هنا وقتاً طويلاً، والآن بعد أن حققت ذلك، أشعر بأنني يجب ألا أكون هنا”.

وأوضح الكاتب الجنوب أفريقي الأبيض أنه أراد أن تظهر الرواية التي نالت استحسان النقاد كيفية تأثير “مرور الوقت” على أسرة وبلد وسياسته و “مفاهيم العدالة”.

ولاحظ أن “هذا العام كان رائعاً للأدب الأفريقي”، قائلا إنه يقبل بالجائزة “لكل القصص التي حُكيت وتلك التي لم تُحكَ”، ومن أجل الكتّاب المعروفين أو المغمورين “من القارة الملفتة التي أنتمي إليها”.

وتابع قائلاً “استمروا من فضلكم في الاستماع إلينا. ثمة الكثير سيأتي بعد”.

وتدور أحداث “ذي بروميس” في الفترة بين نهاية نظام الفصل العنصري ورئاسة جاكوب زوما، وهي تصوّر انسلاخ أسرة بيضاء تدريجيا من بريتوريا مع تقدم البلاد في مسار الديموقراطية.

وقد وصفت صحيفة “نيويوركر” روايته بأنها “لافتة”، فيما اعتبرت صحيفة “صنداي تايمز” الصادرة في جنوب أفريقيا أن “من المفاجئ رؤية مقدار التاريخ الذي نجح غالغت في وضعه في هذه الرواية القصيرة”.

وتكافئ جائزة بوكر سنويا منذ إطلاقها في العام 1969 صاحب “أفضل رواية مكتوبة بالإنكليزية”. وينال الفائز مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني (68 ألف دولار) مع فتح أبواب الشهرة العالمية.

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