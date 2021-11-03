الحكومة الموريتانية : منشغلون بمستجدات العلاقات المغربية الجزائرية

هبة بريس _ الرباط

عبر وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي عن انشغال موريتانيا بالمستجدات في العلاقات المغربية الجزائرية.

وقال ولد داهي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم الأربعاء: «كل تطور في العلاقات بين الدول، وخصوصا الشقيقة والصديقة يهمنا ويشغلنا ونتابعه»

وأكد مصدر مغربي لوكالة “فرانس برس”، الأربعاء، أن المملكة “لن تنجر إلى حرب” مع جارتها الجزائر، تعليقا على ما وصفه بأنه “اتهامات مجانية” بعد إعلان الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة مواطنين في قصف نسب إلى القوات المسلحة المغربية في الصحراء المغربية

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، “مقتل” ثلاثة مواطنين في قصف ” على قافلة كانت متوجهة من موريتانيا إلى الجزائر

وقال المصدر: “إذا كانت الجزائر تريد الحرب، فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”، مدينا “اتهامات مجانية” ضد المملكة.

وأضاف: “إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها”.

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