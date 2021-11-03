حادث سير خطير للممثل طارق البخاري بجماعة أمتار الان
نجلاء مزيان: هبة بريس
تعرض منذ قليل، الفنان المغربي طارق البخاري لحادث سير خطير بجماعة أمتار، حيث كان متوجها إلى الجبهة لحضور فعاليات افتتاح مهرجان الجبهة للفيلم التربوي.
و حسب مصادر هبة بريس فإن الفنان المغربي نجا من الحادث وحالته الصحية لا تدعو للقلق .
و أكدت نفس المصادر أن مدير مهرجان الجبهة للفيلم التربوي، اطمأن على صحة ” البخاري” ويتابع عن قرب خلفيات الحادث.
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5 تعليقات
نتمنى الشفاء العاجل والتام للفنان المقتدر طارق البوخاري.
إنه ممثل ممتاز جدا يتقن الأدوار.اللهم اشفيه وعافيه شفاءا تاما يآرب.
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة لما هذه السرعة المفرطة المهرجان في مكانه ……
إنها حرب الطرق لما الطيش في السرعة الفائقة. والخسارة الكبرى هي صحة المواطن .نتمنى الشفاء العاجل والتام لفنان طارق البوخاري.
كان عليه تخفيف من السرعة لانه سيصل إلى المهرجان كيف ما كان. ولكن كن قدر الله لاهروب منه. الشفاء العاجل والتام يآرب.