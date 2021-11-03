حادث سير خطير للممثل طارق البخاري بجماعة أمتار الان

نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرض منذ قليل، الفنان المغربي طارق البخاري لحادث سير خطير بجماعة أمتار، حيث كان متوجها إلى الجبهة لحضور فعاليات افتتاح مهرجان الجبهة للفيلم التربوي.

و حسب مصادر هبة بريس فإن الفنان المغربي نجا من الحادث وحالته الصحية لا تدعو للقلق .

و أكدت نفس المصادر أن مدير مهرجان الجبهة للفيلم التربوي، اطمأن على صحة ” البخاري” ويتابع عن قرب خلفيات الحادث.

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