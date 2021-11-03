مهرجان الإبداع الثقافي الطلابي في دورته الأولى بجامعة فاس

2021-11-03 / 9:30 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

نظمت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس – كلية الاداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، يوم أمس الثلاثاء 02 نونبر 2021، بمركز الندوات والتكوين التابع للجامعة حسب بلاغ لها، الدورة الأولى من مهرجان الإبداع الثقافي الطلابي، والذي يهدف إلى تشجيع الفكر والإبداع لدى الشباب، وتحفيز مواهبهم وزع التنافس الإيجابي البناء بينهم في مختلف المجالات. وقد حضر هذا المهرجان كل من رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، والكاتب العام للجامعة، ووسيط الجامعة، ورؤساء المؤسسات الجامعية وأساتذة وأطر الجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية، نوه الدكتور رضوان مرابط رئيس الجامعة بهذه المبادرة، مشيرا على أن المرحلة الجامعية ليست مرحلة للتلقين أو مجرد التدريس فقط، بل هي مرحلة للتمرن على الخلق والإبداع، مشيرا إلى أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ستواصل النهوض بالحياة الاجتماعية والرياضية والثقافية للطلبة داخل جميع مؤسساتها، تنفيذا لشعارها الطالب أولا، وستبقى حريصة على أن يكون الطالب فاعلا حقيقيا من خلال تشجيعه على الانخراط في الأندية والجمعيات.

وقد عرفت هذه الدورة مشاركة عدد مهم من الطلبة في كل من صنف: الكتابة والشعر والمسرح والتشكيل والتصوير والسينما، تم تأطيرهم من قبل أساتذة ومؤطرين من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس دوي كفاءات عالية، مشهود لهم بالتميز وطنيا ودوليا.

وتميز الحفل أيضا بلحظة عرفان وتكريم واعتراف، للأستاذ الدكتور رضوان مرابط، والدكتور خالد لزعر، تقديرا وتثمينا لجهودهم القيمة، وما قدموه من جليل الأعمال والخدمات للجامعة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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