اخنوش ..الحكومة ملتزمة بتنزيل مخطط تعميم الحماية الاجتماعية

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، التزام الحكومة بتنزيل ،خلال سنة 2022، مخطط تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال أخنوش، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حكومي ترأسه حول السياسات الاجتماعية، إن القطاعات المعنية بمخطط تعميم الحماية الاجتماعية “ستعمل على تسريع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، الذي يُوليه جلالة الملك أهمية كبرى”، للرفع التدريجي من قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية طيلة سنة 2022.

وأشار إلى أن هذا المشروع يروم توفير حماية اجتماعية لكافة المواطنين، تشمل التعويض عن المرض والولوج للخدمات الصحية بشروط تفضيلية، مسجلا أن 11 مليون مغربيا يستفيدون حاليا من نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، في أفق تعمميه على باقي الفئات المجتمعية مستقبلا.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.

كما شارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

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