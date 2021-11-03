بركة : رصد اعتمادات بقيمة 5ر26 مليار درهم لقطاعي التجهيز والماء

هبة بريس _ و م ع

أفاد وزير التجهيز والماء ، نزار بركة ، أمس الثلاثاء، بأنه تم رصد اعتمادات بقيمة 5ر26 مليار درهم لقطاعي التجهيز والماء في إطار مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022 .

وأوضح بركة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للتجهيز والماء برسم القانون المالي 2022، أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس المستشارين، أن هذه الميزانية تتوزع على 15.2 مليار درهم في اطار استثمارات المؤسسات العمومية و 11.3 مليار درهم بالنسبة لوزارة التجهيز والماء.

فبخصوص قطاع الطرق رصدت الوزارة في إطار مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022 ، اعتمادات مالية بلغت 265 مليون درهم كاعتمادات الاداء و925 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.

وتهم الاشغال المبرمجة برسم 2022 مواصلة المشاريع التي كانت موضع الاتفاقيات الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الامر بمواصلة اشغال الطريق السريع تزنيت -العيون، وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة.

وأضاف بركة أنه بخصوص الطرق السيارة، رصدت الوزارة غلافا ماليا بقيمة 813 مليون درهم لتمويل إنجاز المرحلة الثانية من أشغال تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء بين تيط مليل ومفترق ليساسفة و الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد.

وتبلغ الاستثمارات المخصصة لقطاع الطرق في إطار ميزانية الدولة حوالي 4ر14 مليار درهم برسم سنة 2022 منها أزيد من 97ر4 مليون درهم كاعتمادات أداء.

وفيما يتعلق بقطاع الماء، فتبلغ اعتمادات الآداء المرصودة لمشاريع السدود الكبرى أزيد من 2.66 مليار درهم واعتمادات الالتزام 19.8 مليار درهم.

وتشمل الأشغال المبرمجة برسم السنة المقبلة مواصلة الدراسات الأولية لبناء ثمانية سدود كبيرة ، وكذلك إطلاق الدراسات الأولية لإنشاء أربعة سدود كبيرة أخرى وخمسة سدود صغيرة.

وتبلغ الاعتمادات المرصودة لمشاريع السدود الصغرى والمتوسطة 200 مليون درهم كاعتمادات الآداء و 320 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.

وفيما يتعلق بتثمين المياه والحفاظ عليها ، قدم السيد بركة عدة مشاريع منها تلك المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تم تخصيص اعتمادات لها بقيمة 13 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تخصيص ميزانية قدرها 1.40 مليار درهم لتزويد العالم القروي بمياه الشرب ، بينما تم تخصيص 879 مليون درهم للتطهير السائل مما يسمح بإنشاء 13 محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة إجمالية قدرها 30.518 متر مكعب / يوم.

وبخصوص الموانئ ، أكد السيد بركة أن عام 2022 سيشهد استمرارا للاستراتيجية المينائية ، مضيفا أن الاستثمارات المخصصة لقطاع الموانئ في ميزانية الدولة تبلغ 15 مليار درهم.

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