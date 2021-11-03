المغرب والاتحاد الاوروبي

نائب أوروبي يشيد بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

2021-11-03 / 6:53 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أكد لازلو تروكساني النائب الأوروبي ووزير العدل الهنغاري السابق اليوم الأربعاء بفاس أن المغرب والاتحاد الأوروبي حافظا دائما على ” شراكة متميزة ” مشددا على دعم البرلمان الأوروبي للمملكة المغربية التي تتمتع بموقع استراتيجي واستقرار نموذجي على المستوى الإقليمي .

وقال لازلو تروكساني الذي قدم عرضا خلال ندوة نظمتها الجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس حول موضوع ” الآفاق الأورومتوسطية .. رؤى أوروبا الوسطى ” في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ” إن المغرب والاتحاد الأوروبي حافظا دائما على شراكة متميزة ونحن في البرلمان الأوروبي ندعم المملكة التي تتمتع بازدهار واستقرار نموذجيين في المنطقة ” .

واعتبر النائب الأوروبي الهنغاري أن الانفتاح الأوروبي على المغرب ” مهم للغاية ” مسلطا الضوء على فرص وإمكانيات التعاون والتبادل في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين .
وقدم لازلو تروكساني الذي هو أيضا أستاذ جامعي خلال هذه المحاضرة لمحة عامة عن أوروبا القرن الحادي والعشرين مؤكدا على أن الهدف الأساسي للتكامل الأوروبي قد تحقق من خلال التعايش السلمي بين الدول والأمم في القارة العجوز .

واستعرض في هذا السياق الأزمات والتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي لاسيما الأزمة المالية والاقتصادية وأزمة الهجرة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة الحالية التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس ( كوفبد ـ 19 )

كما توقف عضو البرلمان الأوروبي الهنغاري عند العلاقات الدولية للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين وروسيا وتركيا .

ومن جهته أشاد مصطفى بوسمينة رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس بزيارة السيد تروكساني منوها بعلاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين المغرب وهنغاريا التي تعتبر “حليفا موثوقا وقويا تدعم مواقف المملكة داخل الاتحاد الأوروبي ” .

وذكر بوسمينة بأن المغرب وهنغاريا يوجدان على حدود أوروبا وأن كلا البلدين يستقبل تدفقات الهجرة ويقوم بتدبيرها .

حضر هذه الندوة على الخصوص سفير هنغاريا بالرباط السيد ميكلوس تروملر وعدد من الدبلوماسيين الأجانب والأكاديميين والباحثين .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 12 شهرا.. إحداث 642 ألف منصب شغل

خلال 12 شهرا.. إحداث 642 ألف منصب شغل

2021-11-03 / 1:44 مساءً
Photo of 59% من أرباب المقاولات الصناعية يصفون مناخ الأعمال ب”الطبيعي”

59% من أرباب المقاولات الصناعية يصفون مناخ الأعمال ب”الطبيعي”

2021-11-03 / 11:12 صباحًا
Photo of تقرير: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 16,2%

تقرير: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 16,2%

2021-11-03 / 10:26 صباحًا
Photo of حتى متم شتنبر.. صادرات السيارات تفوق 58 مليار درهم

حتى متم شتنبر.. صادرات السيارات تفوق 58 مليار درهم

2021-11-03 / 7:30 صباحًا
Photo of تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 71 مليار درهم حتى متم شتنبر

تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 71 مليار درهم حتى متم…

2021-11-02 / 5:21 مساءً
Photo of إطلاق شراكة لتوريد خدمات هندسة الرفع الثقيل والمناولة والتجميع الخاص بمشاريع الطاقة الريحية

إطلاق شراكة لتوريد خدمات هندسة الرفع الثقيل والمناولة والتجميع…

2021-11-02 / 11:19 صباحًا
Photo of الجماعات الترابية تسجل فائضا بقيمة 3.41 مليار درهم

الجماعات الترابية تسجل فائضا بقيمة 3.41 مليار درهم

2021-11-02 / 10:40 صباحًا
Photo of رياض مزور ..إنعاش قطاع النسيج: دعم 102 مشروعا استثماريا

رياض مزور ..إنعاش قطاع النسيج: دعم 102 مشروعا استثماريا

2021-11-01 / 11:19 مساءً
Photo of ب30 مليون مسافر.. الONCF يتوقع اختتام سنة 2021

ب30 مليون مسافر.. الONCF يتوقع اختتام سنة 2021

2021-11-01 / 3:46 مساءً
Photo of تقرير: تخصيص 7,7 مليار درهم للاستثمار بالONCF

تقرير: تخصيص 7,7 مليار درهم للاستثمار بالONCF

2021-11-01 / 1:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق