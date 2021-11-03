عونا سلطة متهمين باستغلال معطيات التلقيح للتحرش بنساء يتابعان في حالة سراح

2021-11-03 / 6:43 مساءً
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هبة بريس _ بني ملال

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في بني ملال، متابعة عوني سلطة في حالة سراح، وتوجيه لهما تهم بث، وتوزيع ادعاءات، ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم.

وكانت السلطات المحلية لإقليم بني ملال قد أفادت بأنه تم مؤخرا تداول مقطع صوتي على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يوثق محادثات متبادلة بين شخصين تضمنت عبارات مخلة بالآداب. وهي الوقائع المنسوبة إلى عوني سلطة يشتغلان بقيادة أولاد سعيد الواد، دائرة قصبة تادلة، إقليم بني ملال.

وتبعا لذلك، فقد تقرر فتح بحث من طرف مصالح عمالة إقليم بني ملال للوقوف على حيثيات وملابسات الوقائع المشار إليها، تم على إثره تحديد هويات المعنيين بالأمر، اللذين جرى توقيفهما عن العمل، كإجراء احترازي، في انتظار مآل البحث لترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

يذكر أن الواقعة تفجرت بعد تسريب المحادثات المذكورة التي تؤكد استغلال المعطيات الشخصية الخاصة بنساء تلقين لقاح كورونا، من طرف عوني سلطة، للتحرش بهن جنسيا، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى إصدار أوامر للضابطة القضائية للدرك الملكي، للاستماع إلى المتهمين في طريق محضر رسمي، مع ضرورة تقديمهما أمامها بداية الأسبوع المقبل من أجل البت في القضية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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