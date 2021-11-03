تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لـ10 نونبر الجاري
هبة بريس _ الرباط
ويتابع الريسوني باشتباهه في ارتكاب جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء،تأجيا جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، ليوم الأربعاء 10 نونبر الجاري وذلك بطلب من الدفاع لإعداد الملف .
ويتابع الريسوني باشتباهه في ارتكاب جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي
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وأدين الريسوني ب5 سنوات في حكم ابتدائي، من أجل التهم اعلاه وهو الحكم الذي فجّر ردود أفعال غاضبة داخلياً ودولياً.
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