تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لـ10 نونبر الجاري

2021-11-03 / 6:09 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء،تأجيا جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، ليوم الأربعاء 10 نونبر الجاري وذلك بطلب من الدفاع لإعداد الملف .

ويتابع الريسوني باشتباهه في ارتكاب جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي
.
وأدين الريسوني ب5 سنوات في حكم ابتدائي، من أجل التهم اعلاه وهو الحكم الذي فجّر ردود أفعال غاضبة داخلياً ودولياً.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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