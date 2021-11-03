تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لـ10 نونبر الجاري

هبة بريس _ الرباط

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء،تأجيا جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، ليوم الأربعاء 10 نونبر الجاري وذلك بطلب من الدفاع لإعداد الملف .

ويتابع الريسوني باشتباهه في ارتكاب جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي

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وأدين الريسوني ب5 سنوات في حكم ابتدائي، من أجل التهم اعلاه وهو الحكم الذي فجّر ردود أفعال غاضبة داخلياً ودولياً.

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