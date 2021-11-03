خلافات عائلية وراء قتل شخص لأفراد عائلته ببندقية صيد

2021-11-03 / 5:10 مساءً
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هبة بريس - سطات

أفادت السلطات المحلية لإقليم سطات أن شخصا أقدم يومه الأربعاء 03 نونبر 2021، بجماعة “النخيلة”، إقليم سطات، على إطلاق النار من بندقية صيد في ملكيته، داخل مقر سكناه، مما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص من أفراد عائلته (زوجته، أخوه، ابن أخيه).

وحسب المعطيات الأولية فإن أسباب الحادث تعود إلى خلافات عائلية أقدم على إثرها الجاني إلى ارتكاب جريمته، قبل أن يقوم بتسليم نفسه وبندقية الصيد لمصالح الدرك الملكي.

هذا وقد تم وضع الجاني تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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