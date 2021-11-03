الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي “كوفاكسين” المضاد لكورونا

2021-11-03 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، موافقة طارئة للقاح “كوفاكسين” الذي طورته مجموعة “بهارات بايوتيك” الهندية المضاد لكوفيد-19.

وأوضحت المنظمة أن اللقاح يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه “مناسب خصوصا للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه”.

وأفادت المنظمة بأن هذا اللقاح الفعال بنسبة 78 في المئة، موصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عاما.

يذكر أن “كوفاكسين” هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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